Сергій Разумовський

Нападник хіхонського Спортінга Амаду Кундула потрапив до сфери інтересів Карпат. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

За його словами, львівський клуб уважно стежить за 24-річним сенегальцем і вже веде роботу над можливим переходом. Найімовірнішим варіантом наразі називають оренду, хоча остаточного рішення поки немає.

Співаковський зазначив, що Кундул є доволі потужним фізично форвардом і в цьому компоненті, ймовірно, перевершує Фаала, однак у технічному плані виглядає менш різноплановим. Попри це, нападник може стати корисним підсиленням для команди, якщо переговори просунуться далі.

У нинішньому сезоні Амаду Кундул провів 18 матчів, у яких забив два м’ячі та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, екснаставник Карпат отримав посаду у Мілані.