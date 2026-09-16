В 1/16 фіналу Кубка України Карпати на виїзді здолали Колос із рахунком 3:2. Команди влаштували справжню кубкову битву, у якій господарі двічі виходили вперед, однак львів’яни щоразу знаходили в собі сили відігратися.

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Колос відкрив рахунок уже на восьмій хвилині зустрічі. Салабай скористався нагодою та вивів свою команду вперед. Карпати відповіли ще до перерви – на 32-й хвилині Бабогло відновив рівновагу.

Наприкінці першого тайму господарі знову забили. У компенсований час Ндукве вдруге вивів Колос уперед, і на перерву команди пішли за мінімальної переваги ковалівців.

Втім, після відпочинку Карпати швидко зрівняли рахунок. Уже на 47-й хвилині Чачуа відзначився забитим м’ячем і повернув львів’янам упевненість у власних силах.

Переломним став епізод на 68-й хвилині. Вантух забив третій м’яч Карпат і вивів гостей уперед. Колос намагався відігратися, але львів’яни втримали перевагу та здобули путівку до наступного раунду турніру.

Наприкінці поєдинку нерви здали в обох команд. Матч завершився кількома сутичками між футболістами. Карпати вийшли до 1/8 фіналу Кубка України. Свого наступного суперника львівська команда дізнається після жеребкування.

Кубок України, 1/16 фіналу

Колос – Карпати 2:3

Голи: Салабай, 8, Ндукве, 45+2 – Бабогло, 32, Чачуа, 47, Вантух, 68

Колос: Моргун, Цуріков, Бурда, Козік, Савчук, Теллес, Ррапай (Тахірі, 79), Демченко (Станковскі, 79), Климчук, Салабай, Ндукве.

Карпати: Мисак, Бабогло, Педрозу, Лях, Мірошніченко, Моха, Чачуа, Феліппе (Вантух, 65), Сіфуентес (Русин, 46), Алькаїн (Сапуга, 70), Сері (Бруно, 65).

Попередження: Демченко 24, Ррапай 34, Гончаренко 80, Тахірі 86, Салабай 90+2, Теллес 90+3 – Чачуа 8, Моха 82, Бруно, 90+2, Сапуга, 90+3, Русин, 90+4