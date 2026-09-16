У перенесеному матчі третього туру нідерландської Ередивізі Аякс здобув переконливу домашню перемогу над Віллемом II. Амстердамська команда розгромила суперника з рахунком 5:1 .

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Український вінгер Аякса Віктор Циганков розпочав зустріч на лаві запасних. Після перерви головний тренер випустив футболіста на поле, а вже через 12 хвилин українець відзначився забитим м’ячем.

Циганков отримав передачу у штрафному майданчика та завдав удару точно в кут. Для українця цей м’яч став дебютним у складі Аякса. Раніше вінгер уже встиг відзначитися результативною передачею за нідерландський клуб.

Загалом Циганков завдав одного удару по воротах, який став результативним. Українець провів на полі 31 хвилину та за цей час зробив 31 дотик до м’яча. Два з них відбулися у штрафному майданчику суперника.

Точність передач Циганкова склала 96 відсотків. Він виконав одну ключову передачу, двічі намагався віддати м’яч у штрафний майданчик, але жодна з цих спроб не стала успішною. Також футболіст здійснив одну невдалу спробу дриблінгу.

Українець чотири рази просував м’яч під час володіння, виграв одну з двох дуелей, виконав одне вибивання та одного разу заволодів м’ячем після підбирання.

Виступ Циганкова отримав високі оцінки від статистичних порталів. FlashScore оцінив гру українця у 8,0 бала, WhoScored – у 7,5, а SofaScore – у 8,1.