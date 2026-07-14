Сергій Разумовський

Львівські Карпати через свою пресслужбу оголосили про відхід бразильського півзахисника Стеніо Толедо. Футболіст продовжить кар’єру в Італії, де виступатиме за Модену.

Стеніо перейшов до Карпат улітку 2024 року з бразильського Крузейро. Тоді львівський клуб заплатив за футболіста близько 200 тисяч євро.

Повноцінно закріпитися у складі зелено-білих бразильському вінгеру не вдалося. Загалом у межах Української Прем’єр-ліги він провів за Карпати 20 матчів, а також зіграв два поєдинки в Кубку України.

Першу частину минулого сезону Стеніо провів в оренді у бразильській Америці. Після повернення до львівського клубу він отримував обмежену кількість ігрового часу: у сезоні УПЛ-2025/26 вінгер провів лише 226 хвилин у п’яти матчах.

Офіційно суму трансферу Карпати та Модена не розкривають. Водночас, за інформацією Sport.ua «з агентських кіл», італійський клуб заплатив за Стеніо близько 500 тисяч євро. Таким чином, львів’яни могли заробити на продажі футболіста, враховуючи суму, за яку він переходив із Крузейро.

Модена виступає в італійській Серії B. У минулому сезоні команда посіла шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату, набравши 55 очок після 38 зіграних матчів.

Раніше повідомлялося, що Карпати прагнуть підписати форварда відомого іспанського клубу.