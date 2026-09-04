Клуб відкрив продаж квитків на матч «Карпати» - «Шахтар» у понеділок, 31 серпня, близько 18:00. Через зовнішній вплив, який мав ознаки DDoS-атаки, упродовж певного часу сайт Gastrolі.ua працював із перебоями. Попри це, вже станом на вечір понеділка всі квитки були реалізовані. Фактично квитки були реалізовані протягом трьох годин з моменту початку продажу.

Боротьба зі спекулянтами є достатньо складною. Наразі не сформована належна юридична база, яка б чітко визначала незаконність перепродажу квитків. Крім того, більшість таких транзакцій відбувається в інтернеті, що суттєво ускладнює їхнє відстеження. Водночас клуб проводить активну роз’яснювальну роботу, блокує користувачів, помічених у спекулятивному перепродажі квитків, на власних ресурсах, а також обмежує кількість квитків, які можна придбати в одні руки.

Окремо клуб активно працює над збільшенням квоти вболівальників на домашні матчі на стадіоні «Україна». Сподіваємося, що збільшення місткості дозволить у перспективі суттєво зменшити проблему дефіциту квитків і, відповідно, спекулятивного перепродажу.

На матчі очікується близько 10 000 вболівальників, зокрема власники абонементів, працівники клубу, а також учні та тренери ДЮСШ і Академії Футболку «Карпати».

Щодо родин футболістів, то придбати квитки на цей матч справді було складно. Водночас багато з них придбали абонементи ще на початку сезону. Крім того, клуб неодноразово попереджав працівників про можливий солдаут на матч із «Шахтарем». Тому більшість працівників та членів їхніх родин придбали квитки вже в перший день продажу. Також клуб зарезервував невелику кількість квитків для представників команди гостей.