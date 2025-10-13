Павло Василенко

Колишній гравець Манчестер Юнайтед Майкл Каррік є одним із претендентів на посаду головного тренера шотландського Рейнджерс, повідомляє Daily Mail.

За даними видання, Стівен Джеррард, який раніше працював у шотландському клубі, був головним кандидатом на посаду нового менеджера команди. Однак колишній тренер Астон Вілли та Аль-Іттіхада відмовився від цієї роботи.

Остання робота Карріка була в Мідлсбро з 2022 по 2025 рік. Він вивів команду до плей-оф Чемпіоншипу в сезоні 2022/23, перш ніж команда фінішувала нижче шостого місця в наступних сезонах. Це логічно призвело до завершення співпраці в кінці кампанії 2024/25.

Наразі Рейнджерс посідає восьме місце в турнірній таблиці вищого дивізіону Шотландії.