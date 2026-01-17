Каррік визначився з пріоритетами в перші дні роботи з Ман Юнайтед
«Червоні дияволи» готуються до дербі Манчестера
близько 1 години тому
Майкл Каррік / Фото - Манчестер Юнайтед
Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік поділився очікуваннями від центрального матчу 22-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті. Його слова наводить пресслужба клубу.
Я повністю усвідомлюю свою позицію в багатьох різних аспектах. Крім того, я прагну досягти успіху, у нас попереду велика робота: вигравати матчі, грати добре і робити це певним чином.З одного боку, приємно бути тут, але з іншого боку, це фокус, концентрація і справжній потяг до вдосконалення команди та поліпшення результатів, - розповів Каррік
Гра Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті відбудеться 17 січня. Початок - о 14:30.