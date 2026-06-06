Сергій Разумовський

Агент колишнього головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа Марк Косіке прокоментував чутки про можливе призначення німецького фахівця на посаду наставника Реала. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

🚨❌ Jürgen Klopp’s agent denies any chance to become next Real Madrid manager.



Enrique Riquelme claimed contacts next week with Raúl for Klopp to become Real new manager if he wins the elections.



Klopp’s agent Kosicke: “It’s annoying. He’s not planning to return to coaching a… pic.twitter.com/rR69EpykGy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2026

Останнім часом у медіа з’явилася інформація про те, що Клопп нібито може стати одним із кандидатів на роботу в мадридському клубі. Зокрема, кандидат на посаду президента Реала Енріке Рікельме заявив, що планує провести перемовини щодо потенційного запрошення німецького тренера вже наступного тижня, якщо здобуде перемогу на виборах.

Втім, представник Клоппа категорично спростував таку можливість. За словами Косіке, подібні розмови не мають під собою реального підґрунтя, адже сам тренер наразі не розглядає варіант повернення до роботи на клубному рівні.

Косіке також дав зрозуміти, що постійні спекуляції навколо майбутнього Клоппа викликають роздратування. Він наголосив, що позиція німецького фахівця залишається незмінною — після завершення роботи в Ліверпулі Клопп не планує найближчим часом знову очолювати клубну команду.

Раніше стало відомо, коли Жозе Моурінью отримає нагоду попрацювати з Луніним у Реалі.