Сергій Разумовський

Олімпіакос не включив нападника збірної України Романа Яремчука до заявки на перші єврокубкові матчі нового сезону. Український форвард не допоможе пірейській команді у протистоянні з Неймегеном у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Перший матч між Олімпіакосом і нідерландським клубом відбудеться 4 серпня, а поєдинок-відповідь запланований на 11 серпня. Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації головного єврокубкового турніру.

Після повернення з оренди в Ліоні Яремчук залишився поза заявкою Олімпіакоса на третій раунд відбору. Грецький клуб вніс до списку п’ятьох нападників, але український футболіст до нього не потрапив.

Минулого сезону Яремчук розпочинав кампанію саме в Олімпіакосі. У загальному етапі Ліги чемпіонів він зіграв лише один матч, вийшовши на заміну в поєдинку проти Барселони, який завершився поразкою грецької команди з рахунком 1:6.

У лютому український нападник перейшов до Ліона на правах оренди. Французький клуб мав можливість викупити контракт футболіста, однак не скористався цією опцією, після чого Яремчук повернувся до розташування Олімпіакоса.

Під час поточної передсезонної підготовки форвард взяв участь у шести товариських матчах пірейців. У цих зустрічах Яремчук забив один гол – у поєдинку проти польського Ракува, який завершився перемогою Олімпіакоса з рахунком 2:1. У двох спарингах українець виходив у стартовому складі.

Роман Яремчук приєднався до Олімпіакоса влітку 2024 року. За грецьку команду він провів 49 матчів у всіх турнірах, забив 14 голів і віддав п’ять результативних передач.

Разом із клубом український нападник виграв чемпіонат Греції та національний Кубок. Обидва трофеї Олімпіакос здобув у 2025 році.

Водночас відсутність Яремчука в заявці на стартові єврокубкові матчі може свідчити про те, що його майбутнє в грецькому клубі вже визначено. Хоча раніше повідомлялося, що головний тренер Хосе Луїс Менділібар розраховує на українця.