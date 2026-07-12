Сергій Разумовський

Головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар визначився з майбутнім українського нападника Романа Яремчука. Про це повідомляє The Sports Share by Ser.

За інформацією джерела, відомий фахівець провів особисту розмову з 30-річним українцем. Під час спілкування Менділібар дав зрозуміти Яремчуку, що розраховує на нього й бачить для нього місце у складі Олімпіакоса в наступній кампанії. Наставник вважає, що досвід, фізичні дані та атакувальні якості українського форварда можуть бути корисними команді протягом сезону.

Менділібар високо оцінює можливості Яремчука та розглядає його як гравця, який здатен посилити конкуренцію в лінії нападу. На думку тренера, українець може додати Олімпіакосу більше варіативності в атаці, дозволити команді гнучкіше діяти в різних ігрових сценаріях, а також стати важливою опцією під час ротації складу.

Таке рішення наставника фактично зменшує ймовірність відходу Яремчука з клубу найближчим часом. Раніше в медіа з’являлася інформація про інтерес до українського нападника з боку Ліона. Французький клуб нібито розглядав варіант із підписанням досвідченого форварда після півсезону оренди, однак позиція Менділібара свідчить про те, що Олімпіакос не зацікавлений у втраті гравця.

Тренерський штаб грецької команди бачить для Яремчука важливу роль у майбутньому сезоні. Попри не найвищу результативність у попередній кампанії, українець залишається футболістом із великим міжнародним досвідом, виступами у сильних європейських чемпіонатах і регулярною практикою на рівні національної збірної.

Роман Яремчук перейшов до Олімпіакоса влітку 2024 року. Його чинний контракт із клубом розрахований до червня 2028 року, тому грецька сторона має довгострокові плани щодо футболіста. За даними порталу Transfermarkt, поточна трансферна вартість українського нападника становить 3,5 мільйона євро.

Усього Яремчук провів 27 матчів у чемпіонаті Греції. У цих поєдинках форвард відзначився одним забитим м’ячем і двома результативними передачами. Водночас у складі збірної України нападник має значно більший доробок: він зіграв 69 матчів і забив 18 голів за національну команду.