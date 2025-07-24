Азербайджанський Карабах впевнено розпочав другий кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів сезону 2025/26. У гостьовому поєдинку в Дубліні клуб із Баку без проблем розправився з ірландським Шелбурном, оформивши перемогу з рахунком 3:0.

Вже на 13-й хвилині Леандро Андраде вивів гостей уперед, швидко встановивши контроль над грою. У другій половині зустрічі до активних дій підключився українець Олексій Кащук, який з'явився на полі ближче до кінцівки гри. За кілька хвилин він подвоїв перевагу Карабаха, а остаточний результат встановив Наріман Ахундзаде, забивши третій м'яч на 85-й хвилині.

Ліга чемпіонів, другий раунд кваліфікації, перший матч

Шелбурн (Ірландія) – Карабах (Азербайджан) – 0:3

Голи: Андраде, 13, Кащук, 81, Ахундзаде, 85

Нагадаємо, Кащук приєднався до Карабаху восени минулого року у статусі вільного агента. За минулий сезон він провів 39 матчів, у яких вісім разів вразив ворота суперників та віддав сім результативних передач.

Зустріч у відповідь із Шелбурном у рамках Ліги чемпіонів відбудеться наступного тижня.