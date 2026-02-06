Каштру з ексгравцями Шахтаря влаштували фурор в Бразилії. Відео
Греміо переграв Ботафогу
близько 2 годин тому
Фото - Греміо
Греміо в рамках 2 туру бразильської Серії А святкував вольову перемогу над Ботафого. Матч в Порту-Алеґрі завершився з рахунком 5:3.
Відомий за роботою в донецькому Шахтарі Луїш Каштру повернувся працювати в Бразилію, очоливши Греміо, який протистояв колишній команді португальця.
Господарі, поступаючись після першого тайму в один гол, змогли перевернути хід гри на власну користь.
До камбеку Греміо в матчі з Ботафого доклались колишні гравці Шахтаря - Тете відзначився голом в другому таймі, а перед перервою вимушено з'явився Вілліан.
Серія А. 2 тур
Греміо - Ботафого 5:3
Голи: Карлос Вінісіус, 20, 50, 57 (з пенальті), Тете, 60, Еденілсон, 79 – Кабрал, 17, Даніло, 36