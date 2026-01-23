Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті залишиться на своїй посаді щонайменше до чемпіонату світу 2030 року. За інформацією Globo, Бразильська конфедерація футболу та італійський спеціаліст уже досягли усної домовленості про продовження контракту.

Очікується, що офіційне підписання нової угоди відбудеться у перші тижні лютого. Наразі Анчелотті отримує близько 10 мільйонів євро на рік, що є найвищою зарплатою серед усіх головних тренерів національних збірних.

Також чинний контракт передбачає бонус у розмірі 5 мільйонів євро у разі перемоги Бразилії на чемпіонаті світу 2026 року. Як зазначає Globo, умови нового договору загалом залишаться аналогічними, однак система бонусів за досягнення на великих турнірах буде скоригована.