Павло Василенко

Один з найкращих правих захисників світу, футболіст ПСЖ Ашраф Хакімі, буде відсутній на полі два місяці після серйозної травми, яку він отримав у Лізі чемпіонів.

Баварія перемогла в Парижі чинних чемпіонів Європи з рахунком 2:1, а обидва голи за німецького гранда забив Луїс Діас.

Саме колумбійський вінгер здійснив небезпечний підкат проти Хакімі в компенсований час, після чого марокканець був змушений залишити гру, а Діас отримав пряму червону картку.

Пізніші обстеження показали, що Хакімі отримав серйозну травму – розтягнення з пошкодженням зв'язок. Хоча були побоювання, що стався перелом, на щастя цього не відбулося.

Нагадаємо, що за ПСЖ виступає український захисник Ілля Забарний.