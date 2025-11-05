Сергій Разумовський

У четвертому турі загального етапу Ліги чемпіонів Баварія на виїзді обіграла ПСЖ.

Уже на четвертій хвилині Діас відкрив рахунок, а на 22-й ПСЖ, здавалося, зрівняв зусиллями Усмана Дембеле, але гол скасували після перегляду VAR через офсайд. Перед перервою Діас оформив дубль на 32-й хвилині, однак під завісу тайму сам же залишив мюнхенців у меншості, отримавши вилучення. Додатковим ударом для ПСЖ стали травми лідерів Дембеле та Хакімі ще в першому таймі.

Після перерви господарі тиснули в більшості й повернули інтригу голом Невеша на 74-й хвилині, але Баварія вистояла та довела справу до перемоги. Мюнхенці продовжили свою переможну серію цього сезону до 16 матчів. Український захисник Ілля Забарний пропустив гру через вилучення у минулому турі.

До вашої уваги огляд матчу.

Баварія набрала 12 очок і очолила таблицю Ліги чемпіонів. ПСЖ залишився з дев’ятьма балами й посідає третю сходинку.

Ліга чемпіонів. Загальний етап, четвертий тур

ПСЖ – Баварія 1:2

Голи: Невеш, 74 – Діас, 4, 32

ПСЖ: Шевальє, Мендеш, Пачо, Маркіньйос, Хакімі (Маюлу, 45+7), Руїс (Невеш, 66), Вітінья, Заїр-Емері, Барколя (Рамуш, 66), Дембеле (Лі Кан Ін, 25), Кварацхелія

Баварія: Ноєр, Станішич, Упамекано, Та, Лаймер, Павлович, Кімміх, Діас, Гнабрі (Бішоф, 46), Олісе (Кім Мін Чже, 81), Кейн (Ґорецка, 88)

Попередження: Мендеш (84) – Бішоф (47), Ноєр (49), Станішич (84)

Вилучення: Діас (45+7)