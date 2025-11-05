Енріке прокоментував поразку ПСЖ від Баварії: «Ми зробили кілька дуже гарних подарунків супернику»
Фахівець визнав силу опонента
8 хвилин тому
Французький Парі Сен-Жермен учора зазнав поразки від мюнхенської Баварії у домашньому поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА.
Після матчу головний тренер червоно-синіх Луїс Енріке поділився своїми враженнями про виступ команди.
«Коли команди грали 11 на 11, Баварія була кращою за ПСЖ, без сумніву. Ми зробили кілька дуже гарних подарунків супернику в першому таймі і могли пропустити більше.
У другому таймі все було інакше, бо у нас була перевага за кількістю гравців.
Якісь наслідки для майбутнього після цього матчу? Я не можу зараз говорити про майбутнє. Ми знаємо, що наш календар найгірший серед усіх у цій кампанії, тож наступні кілька матчів будуть не менш важкими», — заявив іспанський фахівець.
Поділитись