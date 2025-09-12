Павло Василенко

Біля легендарного стадіону «Альянц Арена» в Мюнхені урочисто відкрили бронзову статую одного з найвидатніших футболістів в історії – Франца Бекенбауера. Подія відбулася наступного дня після того, як йому могло б виповнитися 80 років.

Це чергова данина поваги Кайзеру Францу, який пішов з життя в січні 2024 року у віці 78 років. Увічнений у металі Бекенбауер зображений у своїй фірмовій позі – з поглядом уперед і ногою на м’ячі. Саме в такій ролі – ліберо, що грає за захисною лінією, – він переосмислив футбол у 1970-х і став іконою для поколінь.

За свою кар’єру Бекенбауер здобув усе: вигравав Бундеслігу, піднімав Кубок світу як гравець і тренер, тричі поспіль перемагав у Кубку європейських чемпіонів (1974–1976) і двічі отримував «Золотий м’яч».

«Цей пам’ятник – частина ДНК Баварії, відлита у бронзі. Франце, ти стоїш тут поруч зі своїм другом Гердом Мюллером. Ви обоє – символи, які назавжди залишаться з нами. Футбол минає, життя минає, а легенди – залишаються», – сказав президент Баварії Герберт Хайнер.

Мер Мюнхена Дітер Райтер додав, що встановлення такої статуї – це «найвища можлива честь, яку місто може надати посмертно».

На честь Бекенбауера червоний номер 5 з’явився на даху «Альянц Арени», а вулицю, що веде до стадіону, перейменували на його ім’я. Крім того, німецький Суперкубок тепер носить ім’я Кайзера Франца.

The unveiling of Franz Beckenbauer's statue today



🎥 @Sky_Torben

pic.twitter.com/RnJWtcI7oM — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 12, 2025

Символічно, що саму «Альянц Арену», відкриту в 2005 році, проєктували та будували під керівництвом Бекенбауера, а також Улі Хенесса і Карла-Хайнца Румменігге, які також були присутні на церемонії.