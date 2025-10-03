Вінгер Монреаля і збірної України U-20 Геннадій Синчук в інтерв'ю XSPORT пригадав, як розвивались події в матчі 2 туру ЧС-2025 проти Панами.

Грати на результат і некрасиво грати - дві різні речі. Коли з самого початку гри вони почали лежати по 10 хвилин, падати, кричати. Айнел, який грає за Чорноморець, навчив своїх нашої лайки нецензурної. Всю гру нас провокували, про війну казали погані речі.

Ви самі бачили, як панамці челенджами затягували гру. Ми дивились матчі інших команд на турнірі і в тих ситуаціях, де не було приводу просити челендж, намагались збивати темп, - розповів Синчук.