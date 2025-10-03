Гравець молодіжної збірної України U-20 Богдан Будко зазначив, що команда вийде на поле в останньому турі з настроєм лише на перемогу, навіть незважаючи на те, що нічия також гарантує вихід у плей-офф.

Футболіст також поділився думкою про те, як позначиться на грі відсутність лідера збірної Геннадія Синчука. Цитує футболіста Футбол 24.

«Ми чудово розуміємо турнірну ситуацію. Нам потрібне перше місце. Якщо ми хочемо серйозно претендувати на щось на цьому чемпіонаті, то повинні виходити й перемагати. Тим більше, що вихід із групи з першого місця дає певну перевагу – у плей-оф можна отримати відносно слабшого суперника. Але головне навіть не це, а відчуття впевненості: коли виходиш першим, знаєш, що зробив свою роботу на сто відсотків. Тому налаштовуємося виключно на перемогу. Парагвай – сильна команда, вони теж не будуть відсиджуватися в обороні Звичайно, відсутність Геннадія – це проблема. Але в нас є достатньо хлопців, які прагнуть проявити себе. Я впевнений, що ті, хто отримає шанс у грі з Парагваєм, зроблять усе для перемоги. У нашій команді немає зірок, ми всі працюємо на результат», — сказав Будко.

Завершальний матч групового етапу ЧС-2025 Україна проведе проти Парагваю. Зустріч відбудеться 3 жовтня у столиці Чилі Сантьяго та розпочнеться о 23:00 за київським часом.