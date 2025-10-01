Пд. Кореї довелося задовольнитися одним очком у матчі 2 туру ЧС-2025 з Парагваєм. Обидві команди грали свій матч у Вальпараїсо після зустрічі між Україною і Панамою (1:1).

Південноамериканці добре розпочали гру і ледь не вийшли вперед, коли Майдана пробив трохи повз ворота, а незабаром після цього капітан Лукас Кінтана пробив головою, але м'яч був вибитий з лінії воріт.

Імпульс Парагваю був різко зупинений наприкінці першого тайму, коли Гонсалеса був вилучений з поля на прохання південнокорейців розглянути на VAR епізод, в якому від капітана південноамериканців постраждав Кім.

Південна Корея одразу ж почала використовувати чисельну перевагу. Кім не зміг забити завдяки чудовій подвійній обороні Інсфрана. Наступним спробував щастя Кім, але його удар з 12 метрів пройшов повз ворота.

Фінальний свисток зафіксував безгольову нічию Пд. Кореї і Парагваю, якому в 3 турі зустрічатися з Україною. Для виходу в плей-офф команді Дмитра Михайленка буде достатньо не програти.

ЧС-2025 (U-20). 2 тур. Група В.

Південна Корея - Парагвай 0:0

