Сергій Разумовський

Півзахисник збірної Бразилії Лукас Пакета ризикує більше не зіграти на чемпіонаті світу-2026 через травму. Про це повідомляє ESPN.

Бразильська конфедерація футболу підтвердила, що 28-річний хавбек отримав м’язове пошкодження задньої поверхні стегна лівої ноги. Травму діагностували після медичного обстеження в Нью-Джерсі, де розташована база бразильської делегації у США.

Пакета був замінений у перерві матчу проти Японії (2:1). Після обстеження стало відомо, що у футболіста травма другого ступеня. У CBF зазначили, що гравець проходитиме інтенсивне лікування під наглядом медичного штабу збірної, аби відновитися та повернутися до тренувань якомога швидше.

Втім, за інформацією ESPN, ситуація є складною. Усередині команди не вірять, що Пакета зможе повернутися на поле ще під час цього турніру. Джерело у збірній назвало можливість його участі навіть у гіпотетичному фіналі за участі Бразилії «дуже важкою».

До травми Пакета зіграв у всіх чотирьох матчах збірної Бразилії на ЧС-2026 та відзначився однією результативною передачею. В 1/8 фіналу чемпіонату світу Бразилія зустрінеться зі збірною Норвегії. Ймовірна втрата Пакета може стати серйозним кадровим ударом для команди перед пізніми стадіями плейоф.