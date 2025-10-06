КДК УАФ дискваліфікував відомого тренера
близько 2 годин тому
У матчі восьмого туру Першої ліги запорізький Металург зіграв внічию з Інгульцем (0:0). В цій грі червону картку отримав головний тренер команди з Кіровоградщини Василь Кобін.
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ офіційно прийняв рішення щодо дискваліфікації фахівця.
Таким чином, КДК УАФ постановив, що Кобіна за використання непристойних, образливих слів на адресу офіційної особи матчу буде відсторонено від участі у змаганнях на три матчі, з яких на один матч умовно з випробувальним на однорічний строк.
Інгулець наразі займає четверте місце Першої ліги, маючи 16 залікових балів у активі.
У наступному турі команда Кобіна зіграє проти Агробізнесу. Зустріч пройде восьмого жовтня, початок гри о 13:00.
