Сергій Стаднюк

Завершилився всі матчі неділі, 7 вересня, у п’ятому турі української Першої ліги.

Металург приймав ЮКСА і зазнав розгромної поразки. Господарі не програвали супернику до 50-ї хвилини, коли команда залишилася у меншості після вилучення Кириченка. Цим одразу ж скористалися суперники. Спочатку Венделл відкрив рахунок, згодом Ікару подвоїв перевагу, а фінальну крапку в матчі поставив Жеребецький на останніх хвилинах зустрічі.

Інгулець несподівано впевнено розібрався з Ворсклою. Петрівці оформили перевагу в три м’ячі вже за півгодини гри. Малиш відкрив рахунок на 4-й хвилині, Гаджук подвоїв його на 16-й, а Кисленко довів справу до розгрому вже на 28-й. У другому таймі господарі контролювали перебіг подій, а Ворскла ще й залишилася у меншості після вилучення Мишенка.

Чорноморець у рідних стінах прогнозовано здолав Фенікс-Маріуполь. Після безгольового першого тайму команда додала у другій половині: Скляр відкрив рахунок, а Хобленко закріпив перевагу господарів, реалізувавши свій момент на 80-й хвилині.

Чорноморець набрав 13 очок і вийшов на чисте перше місце у турнірній таблиці. Місця з другого по четверте ділять Буковина, Інгулець і Агробізнес (по 11), але в Лівого берега (9) є гра в запасі. ЮКСА наздогнала Ворсклу (по 7).

Перша ліга, п’ятий тур

Металург – ЮКСА 0:3

Голи: Венделл, 61, Ікару, 80, Жеребецький, 90

Вилучення: Кириченко, 50

Інгулець – Ворскла 3:0

Голи: Малиш, 4, Гаджук, 16, Кисленко, 28

Вилучення: Мишенко, 82

Чорноморець – Фенікс-Маріуполь 2:0

Голи: Скляр, 65, Хобленко, 80