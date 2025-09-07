Інгулець розгромив Ворсклу в більшості, поразка Металурга за аналогічним сценарієм і перемога Чорноморця. Відео
Результати ігрового дня неділі, 7 вересня, в українській Першій лізі
близько 1 години тому
Завершилився всі матчі неділі, 7 вересня, у п’ятому турі української Першої ліги.
Металург приймав ЮКСА і зазнав розгромної поразки. Господарі не програвали супернику до 50-ї хвилини, коли команда залишилася у меншості після вилучення Кириченка. Цим одразу ж скористалися суперники. Спочатку Венделл відкрив рахунок, згодом Ікару подвоїв перевагу, а фінальну крапку в матчі поставив Жеребецький на останніх хвилинах зустрічі.
Інгулець несподівано впевнено розібрався з Ворсклою. Петрівці оформили перевагу в три м’ячі вже за півгодини гри. Малиш відкрив рахунок на 4-й хвилині, Гаджук подвоїв його на 16-й, а Кисленко довів справу до розгрому вже на 28-й. У другому таймі господарі контролювали перебіг подій, а Ворскла ще й залишилася у меншості після вилучення Мишенка.
Чорноморець у рідних стінах прогнозовано здолав Фенікс-Маріуполь. Після безгольового першого тайму команда додала у другій половині: Скляр відкрив рахунок, а Хобленко закріпив перевагу господарів, реалізувавши свій момент на 80-й хвилині.
Чорноморець набрав 13 очок і вийшов на чисте перше місце у турнірній таблиці. Місця з другого по четверте ділять Буковина, Інгулець і Агробізнес (по 11), але в Лівого берега (9) є гра в запасі. ЮКСА наздогнала Ворсклу (по 7).
Перша ліга, п’ятий тур
Металург – ЮКСА 0:3
Голи: Венделл, 61, Ікару, 80, Жеребецький, 90
Вилучення: Кириченко, 50
Інгулець – Ворскла 3:0
Голи: Малиш, 4, Гаджук, 16, Кисленко, 28
Вилучення: Мишенко, 82
Чорноморець – Фенікс-Маріуполь 2:0
Голи: Скляр, 65, Хобленко, 80
