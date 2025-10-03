Ворскла знову провалилася на шляху до УПЛ, Інгулець здобув упевнену перемогу
Результати ігрового дня п'ятниці, 3 жовтня, у Першій лізі
44 хвилини тому
Завершилися всі матчі п’ятниці, 3 жовтня, у дев’ятому турі української Першої ліги.
Прикарпаття здобуло мінімальну перемогу над Ворсклою. Єдиний і вирішальний гол у зустрічі в середині другого тайму оформив Хома, принісши господарям три очки з фаворитом.
В іншому матчі туру Інгулець упевнено обіграв Фенікс-Маріуполь. Команда відкрила рахунок ближче до кінця зустрічі завдяки голу Свистуна, а після вилучення Гагуна на 76-й отримала чисельну перевагу. Крапку в поєдинку поставив П’ятов, який забив у компенсований час – 2:0.
Інгулець набрав 16 очок і ввійшов до трійки лідерів. Однак в Агробізнеса та тернопільської Ниви (по 15) мають матч у запасі. Ворскла (12) – лише шоста.
Перша ліга, дев’ятий тур
Прикарпаття – Ворскла 1:0
Гол: Хома, 67
Інгулець – Фенікс-Маріуполь 2:0
Голи: Свистун, 73, П’ятов, 90+1
Вилучення: Гагун, 76