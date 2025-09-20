Чорноморець на виїзді обіграв Інгулець, здобувши четверту перемогу поспіль
Команди забили п’ять м’ячів на двох
близько 1 години тому
Інгулець на своєму полі зіграв проти Чорноморця у матчі сьомого туру Першої ліги сезону 2025/26. Зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь гостей.
На 18-й хвилині гості відкрили рахунок після удару Владислава Герича, а пізніше господарі зрівняли – відзначився Артем Бенедюк.
У другій половині зустрічі ситуація закрутилася ще сильніше. Спочатку двічі поспіль забив Чорноморець завдяки автоголу Іллі Гаджука та результативному пострілу Луїфера Ернандеса.
Під кінець Інгулець повернувся в гру, коли відзначився Віталій Фарасеєнко, але дотиснути одеську команду петровці не зуміли. Підопічні Олександра Кучера здобули четверту перемогу поспіль.
Наразі Інгулець займає четверте місце в турнірній таблиці Першої ліги, маючи у своєму активі 12 очок. Чорноморець – перший з 19 балами.
Перша ліга, 7-й тур
Інгулець – Чорноморець – 2:3
Голи: Бенедюк, 37, Фарасеєнко, 82 – Герич, 18, Гаджук, 64 (автогол), Луїфер, 73.