Захисник Динамо Томаш Кендзьора розповів про свої очікування від першого матчу стартового раунду кваліфікації Ліги Європи проти румунської Університаті Клуж. Слова гравця передає пресслужба клубу.

Звісно, хотілося б грати матчі європейських турнірів в Україні, але треба зважати на обставини, в яких нині живе країна. Якщо є нагода провести поєдинок у Польщі, то це чудово, адже мої близькі та знайомі можуть відвідати стадіон і побачити все на власні очі.

Кендзьорек у тренерському штабі? Чудово, що є співвітчизник, із яким можна поспілкуватися. Але загалом мені адаптація як така не потрібна, бо повернувся в хорошій формі та добре почуваюся.

Логічно, коли старші гравці передають досвід і допомагають молодшим. Це те, що від них очікують. Приємно, що головний тренер бачить мене в такій ролі, це тішить.