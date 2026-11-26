Головний тренер київського Динамо Мацей Кендзьорек не розраховує на суринамського півзахисника Джастіна Лонвейка. За інформацією «Футбол 24» , футболіст не входить до планів польського наставника на майбутнє та, найімовірніше, залишить столичний клуб.

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Лонвейк приєднався до Динамо у вересні 2022 року. Відтоді хавбек не зміг закріпитися в основному складі киян і тричі вирушав в оренду. Спочатку він виступав за бельгійський Андерлехт, після чого захищав кольори данського Віборга та нідерландської Фортуни Сіттард.

Влітку 2026 року 26-річний футболіст повернувся до Києва, де в нього повірив Ігор Костюк. У поточному сезоні Лонвейк провів десять матчів в українській Прем’єр-лізі та забив один гол. Ще один результативний удар півзахисник записав до свого активу в п’яти поєдинках кваліфікації єврокубків.

Попри чинний контракт із Динамо, розрахований до літа 2027 року, Лонвейк може достроково змінити клубну прописку. Остаточний варіант продовження його кар’єри залежатиме від переговорів між сторонами та зацікавленості інших команд у послугах легіонера.

За час виступів у київському клубі півзахисник також змінив футбольне громадянство. Раніше він представляв юнацькі та молодіжні збірні Нідерландів різних вікових категорій, а згодом дебютував за національну команду Суринаму.

Мацей Кендзьорек очолив Динамо 18 жовтня, коли з посади головного тренера Ігоря Костюка було відправлено у відставку. Наразі київська команда набрала 26 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ.

У найближчому турі чемпіонату України Динамо проведе домашній матч проти Чорноморця. Для Лонвейка ця зустріч може стати однією з останніх можливостей зіграти за столичний клуб, якщо сторони справді вирішать припинити співпрацю, або ж схилити шальки терезів на свій бік.