Павло Василенко

Троє керівників клубів Англійської Прем'єр-ліги вважають, що власників Манчестер Сіті потрібно змусити продати команду через фінансові порушення. Про це повідомляє BBC. На їхню думку, будь-які санкції будуть недостатніми, якщо шейх Мансур та його компанія Abu Dhabi United Group збережуть контроль над клубом.

Один із керівників заявив, що покарання без відокремлення від нинішніх власників не зможе припинити скандал. Інший наголосив: порушення підірвали довіру до Прем'єр-ліги, а рухатися вперед буде складно, якщо теперішні власники залишаться на чолі Манчестер Сіті.