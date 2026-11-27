Керівники клубів АПЛ вимагають продати Манчестер Сіті. Власникам загрожує безпрецедентне покарання
Джерело повідомило деталі
Троє керівників клубів Англійської Прем'єр-ліги вважають, що власників Манчестер Сіті потрібно змусити продати команду через фінансові порушення. Про це повідомляє BBC. На їхню думку, будь-які санкції будуть недостатніми, якщо шейх Мансур та його компанія Abu Dhabi United Group збережуть контроль над клубом.
Один із керівників заявив, що покарання без відокремлення від нинішніх власників не зможе припинити скандал. Інший наголосив: порушення підірвали довіру до Прем'єр-ліги, а рухатися вперед буде складно, якщо теперішні власники залишаться на чолі Манчестер Сіті.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Незалежна комісія встановила, що клуб порушував фінансові правила АПЛ у період із 2009-го до 2018 року. Манчестер Сіті визнали винним у завищенні доходів і приховуванні витрат на понад 900 мільйонів фунтів через фіктивні комерційні угоди, а також у відмові співпрацювати зі слідством. Клуб заперечує звинувачення та оскаржує рішення.
Водночас примусовий продаж входить до повноважень Незалежного регулятора футболу, створеного минулого року. Його голова Девід Коган заявив парламентському комітету, що організація не піддаватиметься політичному тиску. Закон про регулювання футболу 2025 року дозволяє перевіряти доброчесність і фінансову стійкість власників та зобов'язувати їх продати клуб, якщо їх визнають непридатними.
- Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026