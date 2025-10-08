Павло Василенко

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім готовий повернути Тайрелла Маласію та дати йому шанс поборотися за місце в команді, повідомляє The Sun.

Нідерландський захисник був одним із п'яти гравців, яких виключили з складу влітку та відправили тренуватися окремо від основної групи, але він також єдиний, хто все ще грає на «Олд Траффорд», оскільки Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо, Алехандро Гарначо та Антоні – усі вони пішли.

Також Маласією цікавилися Рома, Ельче та клуби з Саудівської Аравії, але угода так і не відбулася.

Лівий захисник провів 550 днів, відновлюючись після травми коліна, включаючи дві операції, але тепер йому може бути надана нова можливість заслужити довіру свого тренера.