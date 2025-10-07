Павло Василенко

Гаррі Кейн, головний бомбардир збірної Англії та лідер мюнхенської Баварії, все менше думає про повернення до Англії. Після двох успішних сезонів у німецькому гранді 32-річний форвард зізнався, що хоче продовжити контракт і залишитися в Бундеслізі ще на кілька років.

«Я цілком можу уявити собі, що залишуся в Баварії довше. Ми ще не говорили про новий контракт, але якщо буде така можливість — я хотів би відверто обговорити її з керівництвом», – сказав Кейн в інтерв’ю AFP.

Нинішній контракт англійця з Баварією діє до 2027 року та містить пункт про відступні у розмірі 56,7 млн фунтів, які інші клуби можуть активувати після поточного сезону. Проте повернення до Англійської Прем’єр-ліги, навіть до його колишнього Тоттенгема, здається все менш імовірним.

Кейн уже розпочав сезон потужно, забивши 19 голів за збірну та клуб. Серед його головних цілей – здобуття «Золотого м’яча», хоча сам він наголошує, що ця нагорода – результат командного успіху.

«Щоб отримати «Золотий м’яч», потрібно виграти або Лігу чемпіонів, або чемпіонат світу. Це поєднання командної та особистої майстерності».

Форвард також поділився секретами своєї фізичної форми: сувора дієта, режим сну й тренування дозволяють йому стабільно пробігати понад 11 кілометрів за матч, не втрачаючи точності ударів.

Кейн відзначив, що останні збори збірної Англії були «найкращими за останні роки» і висловив упевненість у майбутніх перемогах. Попереду – товариський матч проти Уельсу та відбірковий поєдинок ЧС-2026 проти Латвії, де англійці прагнуть закріпити перше місце у групі K.