Павло Василенко

Рекорд найбільшої кількості голів за сезон у Бундеслізі належить Роберту Левандовськи – легендарні 41 гол у сезоні 2020/21. Багато хто вважав, що це досягнення неперевершене – доки до Німеччини не прибув Гаррі Кейн.

Англійський форвард розпочав сезон блискуче: у перших п’яти матчах Бундесліги він уже забив 10 голів, зокрема дубль у ворота Вердера (4:0). Його показники повністю повторюють темп Левандовськи на тому ж етапі сезону.

Тепер Кейн стоїть на порозі великої історії. Шостий тур може стати вирішальним: у 2020 році Левандовськи пропустив матч із технічних причин, тоді як Кейн не збирається відпочивати й готується вийти проти Айнтрахта 4 жовтня.

Але англієць уже має привід для святкування. За даними The Athletic, Кейн став першим гравцем з 1992 року, хто забив 100 голів у 104 матчах у топ-5 лігах Європи. Він випередив Кріштіану Роналду, Ерлінга Голанда та Златана Ібрагімовича, яким знадобилося по 105 матчів для досягнення цієї позначки.

Кейн приєднався до Баварії влітку 2023 року, його контракт чинний до 2027 року. Сьогодні він уже 18-й у списку найкращих бомбардирів клубу та 117-й у рейтингу бомбардирів Бундесліги. Щоб увійти до топ-50, йому потрібно ще 34 голи – і, судячи з нинішньої форми, це питання часу.