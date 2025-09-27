Англійський форвард мюнхенської Баварії Гаррі Кейн опинився у сфері інтересів Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє Bild.

За даними джерела, керівництво червоних дияволів планує скористатися пунктом у контракті гравця та активувати суму відступних у розмірі 56,5 мільйона фунтів, яка набуде чинності наступного літа. Такою ж опцією зможе скористатися і Тоттенгем, який також бажає повернути нападника.

Цього сезону Кейн провів вісім матчів, у яких забив 15 голів і віддав три результативні передачі — це найкращий показник серед усіх форвардів топових європейських чемпіонатів.

Раніше Баварія мила Вердер.