Кейн не залишить Баварію у найближчому майбутньому
Раніше з'явилися чутки про перехід форварда до Барселони
близько 24 годин тому
Спортивний директор Баварії Макс Еберль прокоментував чутки щодо можливого трансферу англійського форварда Гаррі Кейна.
Гаррі достатньо досвідчений, щоб самостійно ухвалювати рішення, незалежно від наявності пункту про розірвання контракту. Ми хочемо досягти успіху з ним цього сезону і в майбутньому, – підкреслив керівник в інтерв'ю клубній пресслужбі.
У поточному сезоні Кейн провів 12 матчів у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав чотири гольові передачі. Чинний контракт англійця з Баварією діє до літа 2027 року, а його ринкова вартість за даними Transfermarkt становить 75 мільйонів євро.
Свій наступний матч Баварія проведе у рамках Бундесліги сьогодні, 26 вересня о 21:30. Суперник - Вердер Бремен.
