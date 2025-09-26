Павло Василенко

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн готовий увійти в історію. Уже в п’ятницю ввечері він може стати найшвидшим гравцем, який забив 100 голів за один клуб у топ-5 європейських ліг XXI століття – і випередити таких монстрів, як Кріштіану Роналду та Ерлінг Голанд.

Капітану збірної Англії потрібно лише два голи у матчі проти бременського Вердера. Якщо йому це вдасться, він досягне сотні за 104 матчі — на одну гру швидше за Роналду та Голанда, які зробили це за 105 поєдинків за Реал та Манчестер Сіті відповідно.

Кейн уже має 98 голів у 103 матчах за Баварію, включаючи два хет-трики на старті цього сезону. Усього на його рахунку 14 голів у восьми зустрічах, а Баварія забила рекордні 18 м’ячів у перших чотирьох турах Бундесліги.