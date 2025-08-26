Каталонське видання El Nacional повідомляє, що форвард Баварії Гаррі Кейн розглядається спортивним директором Барселони Деку як головний кандидат на заміну Роберта Левандовського з літа 2026 року. У клубі прагнуть повторити вдалу стратегію 2022 року, коли трансфер Левандовського став ключовим у побудові атаки.

Англійцю вже 32 роки, але він зберігає високий рівень результативності — у минулому сезоні Кейн забив 44 голи. Контракт із Баварією діє до 2027 року, проте з наступного літа він може стати доступнішим варіантом для Барселони. Очікується, що його ринкова вартість може впасти нижче 50 мільйонів євро. Також обговорюється можливий підйомний бонус близько 15 мільйонів та зарплата в межах 12–14 мільйонів євро.

Кейн добре підходить під стиль гри Ханса-Дітера Фліка — вміє грати спиною до воріт, притягувати оборонців і взаємодіяти з півзахисниками. Водночас у клубі триває дискусія: робити ставку на досвідченого англійця чи розглядати молодшого гравця, наприклад, Хуліана Альвареса з Атлетіко.

Також, Гаррі Кейн прокоментував перемогу Баварії над Лейпцигом.