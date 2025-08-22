Кубок України, Баварія – Лейпциг і Забарний. Що подивитися 22 серпня?
Розклад футбольних трансляцій ігрового дня п'ятниці
23 хвилини тому
Другий раунд Кубка України стартує вже у п'ятницю, 22 серпня. Саме матчі цього турніру розпочнуть ігровий день.
Центральним поєдинком, безумовно, стане зустріч двох представників Першої ліги. Вікторія прийме Ворсклу. За загальною силою команд лідирує єдиний матч за участі команди УПЛ: Колос приїде на виїзд до Локомотива. Також буде два поєдинки, де фаворит очевидний Маяк прийме Металіст, а черкаський Карбон – Інгулець.
13:00 | Вікторія – Ворскла. Пряма трансляція
13:00 | Маяк Сарни – Металіст. Пряма трансляція
15:30 | Карбон – Інгулець. Пряма трансляція
17:30 | Локомотив – Колос. Пряма трансляція
Далі ігровий день продовжиться центральним матчем усього ігрового дня. У грі-відкритті німецької Бундесліги Баварія прийме Лейпциг. Саме «бики» у минулій кампанії трохи відсрочили неминуче чемпіонство мюнхенців. У сьогоднішній грі команда може помститися за той ляпас.
21:30 | Баварія – Лейпциг. Пряма трансляція
Також відбудеться по одному матчу в інших топлігах. ПСЖ українця Іллі Забарного зіграє з Анже у другому турі французької Ліги 1. У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги Вест Гем на своєму полі зіграє з чинним чемпіоном світу Челсі. Реал Бетис у другому турі іспанської Ла Ліги прийме Депортиво Алавес.
21:45 | ПСЖ – Анже. Пряма трансляція
22:00 | Вест Гем – Челсі. Пряма трансляція
22:30 | Бетис – Алавес. Пряма трансляція
