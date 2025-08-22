Сергій Стаднюк

Другий раунд Кубка України стартує вже у п'ятницю, 22 серпня. Саме матчі цього турніру розпочнуть ігровий день.

Центральним поєдинком, безумовно, стане зустріч двох представників Першої ліги. Вікторія прийме Ворсклу. За загальною силою команд лідирує єдиний матч за участі команди УПЛ: Колос приїде на виїзд до Локомотива. Також буде два поєдинки, де фаворит очевидний Маяк прийме Металіст, а черкаський Карбон – Інгулець.

13:00 | Вікторія – Ворскла. Пряма трансляція

13:00 | Маяк Сарни – Металіст. Пряма трансляція

15:30 | Карбон – Інгулець. Пряма трансляція

17:30 | Локомотив – Колос. Пряма трансляція

Далі ігровий день продовжиться центральним матчем усього ігрового дня. У грі-відкритті німецької Бундесліги Баварія прийме Лейпциг. Саме «бики» у минулій кампанії трохи відсрочили неминуче чемпіонство мюнхенців. У сьогоднішній грі команда може помститися за той ляпас.

21:30 | Баварія – Лейпциг. Пряма трансляція

Також відбудеться по одному матчу в інших топлігах. ПСЖ українця Іллі Забарного зіграє з Анже у другому турі французької Ліги 1. У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги Вест Гем на своєму полі зіграє з чинним чемпіоном світу Челсі. Реал Бетис у другому турі іспанської Ла Ліги прийме Депортиво Алавес.