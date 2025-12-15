Нападник та лідер Баварії Гаррі Кейн прокоментував нічию з Майнцом (2:2). Його слова наводить видання Bild. Футболіст зізнався, що розчарований результатом та хотів би здобути перемогу в грі з аутсайдером Бундесліги.

«Ми повністю контролювали гру перші 44 хвилини та мали багато моментів, щоб забити. Але вони раптово зрівняли рахунок прямо перед перервою і це змінило перебіг матчу. Після перерви ми знову вийшли домінувати, але нам не вистачало завершального удару. Потім вони забили гарний гол і нам довелося відіграватися.

Майнц боровся до кінця і виклався на всі сто — вони проробили хорошу роботу. Ми мали багато матчів за короткий період, але це не виправдання. Звичайно, ми хотіли піти на зимову перерву із двома перемогами. Нічия вдома – це результат, що розчаровує, але ми повинні прийняти його і рухатися далі», – сказав Кейн.