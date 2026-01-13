Колишній футболіст і тренер Реала Хабі Алонсо звернувся до вболівальників королівського клубу після свого звільнення.

Цей етап моєї професійної кар'єри завершується, і все склалося не так, як ми хотіли. Тренувати Реал Мадрид було для мене честю і великою відповідальністю.

Я вдячний клубу, гравцям і, перш за все, вболівальникам та всій мадридській спільноті за довіру і підтримку. Я йду з повагою, вдячністю і гордістю за те, що зробив все, що міг, - написав Алонсо в Instagram.