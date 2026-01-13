Павло Василенко

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес давно виношував ідею запросити Юргена Клоппа на посаду головного тренера команди. Німецький фахівець вважався однією з головних мрій керівництва Королівського клубу після звільнення Хабі Алонсо. Разом з Клоппом у шорт-листі також перебував Зінедін Зідан. Проте обидва варіанти, схоже, остаточно зникли з порядку денного.

Наразі Клопп обіймає посаду глобального директора з футболу в структурі Red Bull і не має наміру повертатися до тренерської роботи на клубному рівні. В інтерв’ю ServusTV він чітко дав зрозуміти, що можливий перехід до Реала його не цікавить, а події в Мадриді не мають до нього жодного стосунку.

«Мені байдуже. Відхід Хабі Алонсо – це сигнал, що не все було ідеально. Він винятковий тренер, але замінити Карло Анчелотті з його унікальним стилем управління було надзвичайно складно. Мені щиро шкода Алонсо, адже я вважаю його чудовим спеціалістом», – зазначив Клопп.

Що стосується Зідана, то француз також не розглядає повернення на «Бернабеу». За інформацією іспанських та французьких джерел, він зосереджений на роботі зі збірною Франції та готовий очолити національну команду після чемпіонату світу наступного літа. Французька федерація футболу вже бачить у ньому наступника Дідьє Дешама, а сам Зідан раніше не приховував бажання працювати саме на рівні збірних.

Таким чином, Реал опинився перед необхідністю шукати нового кандидата, адже дві найбільш гучні та символічні фігури відмовилися від тренерського крісла мадридців.