Хачеріді: «Чорноморець? Не факт, що залишусь…»
Футболіст вже прибув в Одесу
близько 2 годин тому
Колишній захисник київського Динамо Євген Хачеріді в інтерв’ю сайту «Український футбол» повідомив, що вже перебуває у таборі одеського Чорноморця.
«Вже в Одесі. Тільки-но приїхав. З командою ще не тренувався. Я ж не просто так до Чорноморця приїхав. Азарт і бажання пограти ще є.
Та давайте не бігти попереду локомотива. Я ж ще нічого не підписав. Поки зарано про щось предметно говорити. У Чорноморці я, не у Чорноморці я... Тільки приїхав, кажу ж.
Потренуюсь тиждень, може, два. І вже потім керівництво вирішить, залишати мене чи ні. Розумієте, не факт, що залишусь…»
Востаннє 38-річний захисник на професійному рівні виходив на поле 28 листопада 2020 року у домашньому поєдинку за Динамо (Брест) проти Немана (3:1) у 30-му турі чемпіонату Білорусі.
Чорноморець після двох турів з шістьма набраними очками посідає друге місце у таблиці Першої ліги.
