Колишній захисник київського Динамо Євген Хачеріді в інтерв’ю сайту «Український футбол» повідомив, що вже перебуває у таборі одеського Чорноморця.

«Вже в Одесі. Тільки-но приїхав. З командою ще не тренувався. Я ж не просто так до Чорноморця приїхав. Азарт і бажання пограти ще є.

Та давайте не бігти попереду локомотива. Я ж ще нічого не підписав. Поки зарано про щось предметно говорити. У Чорноморці я, не у Чорноморці я... Тільки приїхав, кажу ж.

Потренуюсь тиждень, може, два. І вже потім керівництво вирішить, залишати мене чи ні. Розумієте, не факт, що залишусь…»