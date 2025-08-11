За інформацією ТаТоТаке, Чорноморець готує сенсаційне підсилення. Сьогодні на клубну базу в Совіньйоні має прибути 38-річний центральний захисник Євген Хачеріді.

Ініціатива потенційного запрошення належить як тренерському штабу одеситів, так і самому футболісту. Останній офіційний матч на найвищому рівні Хачеріді провів 26 серпня 2020 року у кваліфікації Ліги чемпіонів за Динамо (Брест) проти Сараєво.

У сезоні 2024/25 він працював скаутом київського Динамо. Якщо перегляд завершиться успішно, в Чорноморці може відновитися тандем основних центрбеків збірної України зразка 2009–2016 років, коли Хачеріді грав у парі з Ярославом Ракицьким.

Нагадаємо, Євген Хачеріді провів 51 матч і забив 3 голи за національну команду України.

Напередодні Чорноморець з шедевральним голом Ракицького переміг хмельницьке Поділля.