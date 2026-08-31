Харків розгромив Зорю у матчі, який розтягнувся на два дні
Команда Младена Бартуловича здобула три очки
Фото - ФК Харків
У матчі четвертого туру Української Прем’єр-ліги луганська Зоря у Києві приймала ФК Харків. Зустріч завершилася впевненою перемогою гостей з рахунком 3:0.
Відзначимо, що поєдинок мав завершитися вчора, але через повітряні тривоги був перерваний на 51-й хвилині і лише сьогодні був дограний.
Наразі Зоря посідає сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі шість очок. ФК Харків піднявся на шосту позицію з шістьма балами.
УПЛ, 4-й тур
Зоря – Харків – 0:3
Голи: Ітодо, 14, Забергджа, 54, 65.