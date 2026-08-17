Радник президента ФК Харків Микола Павлов в інтерв’ю сайту «Український футбол» прокоментував скандальний інцидент за своєю участю після матчу з Шахтарем (0:1) у рамках третього туру УПЛ.

«Плітки перебільшені. Після гри я пішов у роздягальню зустріти хлопців, підтримати їх і, можливо, з кимось поспілкуватися сам на сам. Зайшов, чекаю-чекаю, і нікого немає. Думаю: «Що таке? Чому вони не повертаються?». Потім почув галас. Відкрив роздягальню, і прямо переді мною стінка на стінку. Ну, я одразу увімкнувся й у середину.

Коли мене побачили Даріо Срна та українські футболісти Шахтаря, то одразу інакше почали поводитися і пригальмували. Мабуть, ще пам’ятають. Ну, а бразильці, мабуть… Коли я їх відштовхував, хтось, ймовірно, й мене трохи штовхнув збоку. Проте це не так суттєво. Я навіть не помітив. Інші помітили й загострили на цьому увагу. Все добре, ми живі й ще за себе постоїмо.

Усе нормально. Усі ставляться один до одного з повагою. Усе добре», – сказав Павлов.