Сергій Разумовський

Луганська Зоря оголосила про перехід центрального півзахисника Максима Бойка з Вікторії. Про це повідомила пресслужба клубу. 22-річний футболіст тепер матиме змогу виступати в українській Прем’єр-лізі.

Бойко є універсальним гравцем і може діяти на кількох позиціях у центрі поля. Українець здатен виконувати функції як опорного, так і атакувального півзахисника. Фінансові умови трансферу клуби не розголошують. Також невідомо, на який термін розрахований контракт Бойка з луганською командою.

За інформацією «ТаТоТаке», раніше півзахисник проходив перегляд у Чорноморці. Однак він не зміг переконати тренерський штаб Романа Григорчука й не залишився в одеському клубі.

Поточний сезон Бойко розпочав у складі Вікторії. У чотирьох матчах Першої ліги він забив три голи та став найкращим бомбардиром сумської команди.

Нагадаємо, головного тренера Зорі Віктора Скрипника визнано найкращим наставником третього туру УПЛ.