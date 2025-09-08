Хацкевич отримав керівну посаду в Поліссі
Клуб зробив заяву
Олександр Хацкевич (ліворуч). Фото - ФК Полісся
За рішенням президента Полісся Геннадія Буткевича, титулований футболіст і тренер Олександр Хацкевич призначений на посаду віце-президента житомирського клубу.
«Його прихід значно підсилить клуб, адже багаторічний досвід, авторитет у футбольних колах і численні досягнення дозволять ефективно розвивати спортивний напрям клубу», – повідомляє пресслужба Полісся.
Нагадаємо, що Хацкевич очолював київське Динамо з 2017 по 2019 роки. Його останнім місцем роботи було польське Заглембе, яке він покинув у 2024 році.
Наразі Полісся займає 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши три очки в чотирьох матчах.