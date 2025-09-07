Відомий український коментатор стане менеджером Полісся
Журналіст розкрив подробиці
13 хвилин тому
Володимир Кобельков
Журналіст та інсайдер Михайло Співаковський повідомив, що відомий український коментатор Володимир Кобельков незабаром стане одним з менеджерів Полісся.
«З того, що має здійснитися незабаром. У Поліссі має зʼявитися ще один менеджер, який підсилить саме цю ланку. Це Кобельков», – сказав Співаковський в ефірі програми ТаТоТаке.
Полісся наразі посідає 10 місце турнірної таблиці української Прем'єр-ліги. За чотири тури команда Руслана Ротаня зуміла набрати три залікові пункти.
В наступному матчі житомирська команда зіграє у Кривому Розі проти Кривбаса. Зустріч відбудеться у неділю, 14 вересня. Початок гри запланований на 13:00.
Поділитись