Чорноморець орендував в Полісся венесуельського нападника Луіфера Ернандеса, повідомляє пресслужба клубу.

24-річний форвард програв конкуренцію Олександру Філіппову та Миколі Гайдучику та спробує розкрити свій потенціал в Першій лізі.

Орендна угода Луіфера з одеситами розрахована до завершення сезону. Дебютувати за Чорноморець нападник може в завтрашньому поєдинку проти Фенікса-Маріуполь.

Нагадаємо, що Полісся свого часу витратило 1 мільйон євро на придбання Ернандеса. На його рахунку 20 матчів, 5 голів.

Чорноморець наразі посідає третю сходинку в Першій лізі, маючи у своєму активі 10 балів після чотирьох турів.

