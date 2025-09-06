Один з найдорожчих легіонерів Полісся гратиме в Першій лізі
Заявка на камбек в УПЛ?
близько 2 годин тому
Луїфер Ернандес / Фото - ФК Полісся
Чорноморець орендував в Полісся венесуельського нападника Луіфера Ернандеса, повідомляє пресслужба клубу.
24-річний форвард програв конкуренцію Олександру Філіппову та Миколі Гайдучику та спробує розкрити свій потенціал в Першій лізі.
Орендна угода Луіфера з одеситами розрахована до завершення сезону. Дебютувати за Чорноморець нападник може в завтрашньому поєдинку проти Фенікса-Маріуполь.
Нагадаємо, що Полісся свого часу витратило 1 мільйон євро на придбання Ернандеса. На його рахунку 20 матчів, 5 голів.
Чорноморець наразі посідає третю сходинку в Першій лізі, маючи у своєму активі 10 балів після чотирьох турів.
