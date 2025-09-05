Павло Василенко

Півзахисник київського Динамо Максим Брагару перейшов у житомирське Полісся. 23-річний хавбек приєднався до команди на правах оренди, яка розрахована на один рік з правом викупу, інформує пресслужба «вовків».

Брагару є вихованцем одеської ДЮСШ-11, звідки перейшов до структури Чорноморця. Саме за одеситів він дебютував в УПЛ проти чернігівської «Десни» у липні 2021 року.

В червні 2024 року футболіст став гравцем київського Динамо.

На дорослому рівні Брагару відіграв 145 матчів, забив 12 голів і віддав 12 гольових передач.

Наразі Полісся займає 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши три очки.

У п’ятому турі чемпіонату України житомирська команда зіграє на виїзді з Кривбасом. Матч пройде 14 вересня і розпочнеться о 13:00.