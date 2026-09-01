Півзахисник київського Динамо Валентин Рубчинський в ефірі УПЛ ТБ прокоментував розгромну поразку команди від Буковини у виїзному матчі четвертого туру Української Прем’єр-ліги. Кияни несподівано поступилися супернику з рахунком 0:3.

Усе видно на табло. Насамперед хочу перепросити у наших вболівальників. Соромно за результат і гру, яку показуємо останнім часом.

Якщо рахунок 0:3, то вважаю, що нічого не вдавалося. Мали моменти, але не реалізували їх, також пропустили прикрі м’ячі. Авжеж, ми хотіли відігратися. Прикро, що не вдалося. Будемо працювати далі.

Буковина підготувалася до нас та заслужено перемогла. Навесні перемогли ми, сьогодні - вони.