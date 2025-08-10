Венесуельський форвард Кривбасу Глейкер Мендоса поділився враженнями від перемоги над харківським Металістом 1925 з рахунком 2:0 у другому турі Української Прем'єр-ліги.

«Так, і я дуже радий – за себе, за команду, за моїх товаришів, за вболівальників. Слава Богу, що нам вдалося досягти позитивного результату вдома.

Ми старанно працюємо – на кожному тренуванні, у кожній грі – і з кожним разом стаємо дедалі сильнішими. Дуже радий, що зміг відзначитись голом саме тут, на нашому стадіоні. Ми відпрацьовували подібні моменти на тренуваннях, зокрема сьогодні перед матчем. І коли випала нагода – ми її реалізували.

Ми продемонстрували характер. Це була наша перша домашня гра, і я щасливий, що ми зуміли контролювати хід зустрічі та здобути перемогу. Як я вже сказав, дуже пишаюсь своєю командою. Також дуже вдячний вболівальникам за підтримку! Вони неймовірні. Це лише початок, і я впевнений – ми будемо викладатися на повну і надалі».